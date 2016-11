The Division: Update 1.5 und DLC "Überleben" ab 22. November

PC XOne PS4

Der DLC Überleben zu The Division soll zusammen mit dem Update 1.5 am 22. November für PC und Xbox One erscheinen, für PS4 etwas später.

Überleben erweitert The Division um einen Modus, der aus anderen Survival-Games bekannt ist und je Durchgang etwa ein bis zwei Stunden dauern soll. Ihr startet mit jeweils minimaler Ausstattung und euch bedrohen Umwelt-Einflüsse, denen ihr durch zu findende Ausrüstung, Nahrungsmittel und Medizin trotzen könnt. Das Ziel ist, ein Antiserum zu finden, wobei ihr in Konkurrenz zu je 23 anderen Spielern seid. Es gibt eine PVE- und PVP-Variante.

Abhängig vom Erfolg eures Vorankommens werdet ihr am Ende einer Runde belohnt, auch wenn ihr das Serum nicht gefunden habt. Des Weiteren sind ein zusätzlicher Weltrang 5, neue Ausstattungen und Waffen enthalten. Da das Update 1.5 auf 1.4 aufsetzt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die neue Ausrüstung großteils auch ohne den DLC erspielt werden kann.

Der DLC kostet separat 14,99 €, alternativ ist er im Season Pass (39,99 €) enthalten.