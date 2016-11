Remedy Entertainment: Enthüllung des nächsten Spiels steht kurz bevor

PC XOne

Quantum Break ab 23,99 € bei Amazon.de kaufen.

Humor haben sie, die Finnen. Kürzlich veröffentlichte die Spieleschmiede rund um Kreativchef Sam Lake im eigenen YouTube-Kanal nämlich den "Besten Trailer aller Zeiten". Was daran so toll sein soll? Ganz einfach: Im kurzen Clip, den ihr euch direkt unter dieser Newsmeldung anschauen könnt, kündigen die Finnen einen Trailer zu ihrem nächsten Spiel an.

Um was es sich dabei handelt, ist bislang allerdings vollkommen unklar. Fest steht nur, wie Remedy bereits vor geraumer Zeit verriet, dass es sich keinesfalls um Alan Wake 2 handelt. Nach dem eher mäßigen Erfolg von Quantum Break dürfte es sich auch darum nicht handeln. Eher unwahrscheinlich ist auch, dass es sich um Crossfire 2 handelt, an dessen Entwicklung die Max Payne-Macher beteiligt sein sollen. Sobald es Neuigkeiten zum Thema gibt, erfahrt ihr sie bei uns.