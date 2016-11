Mass Effect - Andromeda: Weitere Infohappen und Termin für die Premiere des Titelsongs

PC XOne PS4

Biowares Creative Director Mac Walters hat auf Twitter wieder ein paar Infohappen zu Mass Effect - Andromeda unters Volk gestreut. Wie er verriet, wird es für jede außerirdische Rasse in Andromeda sowohl weibliche als auch männliche Aliens geben. Diese Entscheidung habe man schon sehr früh getroffen, so Walters. Zudem bestätigte er auf Anfrage, dass das Dialogsystem im Vergleich zu Dragon Age - Inquisition (Testnote: 9.5) einige Änderungen und Verbesserungen bieten wird. Außerdem sagte er in einem weiteren Tweet, dass es in Andromeda ähnliche kulturelle Zentren, wie Omega, Illium, Tuchanka und die Citadel geben wird.

Darüber hinaus gab Walters den Termin für die Premiere des Titelsongs von Mass Effect - Andromeda bekannt. Diesen werdet ihr demnach das erste Mal am 9. Dezember 2016 in Montreal, im Rahmen des geplanten Events 2016: A Video Game Musical Odyssey Live zu hören bekommen. Eine Wiederholung gibt es dann am 11. Dezember in Quebec City.