Star Wars - Battlefront: Ultimate Edition erschienen // DLC's kostenlos am Wochenende spielbar

PC XOne PS4

Star Wars - Battlefront ab 18,44 € bei Amazon.de kaufen.

Electronic Arts hat zum 1-jährigen Jubiläum von Star Wars - Battlefront (im Test, Note: 8.5) jüngst eine "Ultimate Edition" des Taktik-Shooters in den Handel gebracht. Diese beinhaltet das Hauptspiel sowie alle Inhalte des optional erhältlichen Season Pass und kostet regulär 39,99 Euro. Mit dem Season Pass bekommt ihr unter anderem Zugriff auf die bisher veröffentlichten Inhalte der drei DLC's Outer Rim, Bespin und Death Star, darunter neue Karten, Spielmodi, Helden und Ausrüstung, während der letzte DLC Rogue One - Scarif am 6. Dezember dieses Jahres erscheint. Den veröffentlichten Release-Trailer zur Ultimate Edition von Star Wars - Battlefront haben wir für euch unter der News zum Anschauen bereitgestellt.

Darüber hinaus gibt euch Electronic Arts die Möglichkeit, die Karten und Spielmodi der bisher veröffentlichten drei Zusatzinhalte Outer Rim, Bespin und Death Star bis zum kommenden Sonntag, den 20. November, kostenlos zu spielen – und am gesamten Wochenende erhaltet ihr dazu noch vierfache Erfahrungspunkte für einen schnelleren Level-Aufstieg.