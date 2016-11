Steam-Weekend-Deals mit Tomb-Raider-Franchise, Publisher-Sale von Klei und mehr

Steam bietet an diesem Wochenende erneut diverse interessante Angebote für die Schnäppchenjäger. Neben dem MMORPG The Elder Scrolls Online, das bis Montag bekanntlich im Preis reduziert wurde und auch kostenlos spielbar ist (mehr dazu hier: The Elder Scrolls Online: Gratis-Wochenende auf PC und PS4 in „One Tamriel“), könnt ihr noch sämtliche-Titel aus dem Tomb-Raider-Franchise günstiger erwerben.

Des Weiteren gibt es noch einen Publisher-Sale von Klei Entertainment. Bei diesem könnt ihr verschiedene spiele aus dem Portfolio des Unternehmens, darunter die Don’t-Starve- und die Shank-Reihe, sowie einzelne Titel, wie Darkest Dungeon (Testnote: 8.0), Mark of the Ninja oder Crypt of the Necrodancer abstauben. Darüber hinaus wird noch ein Indie-Bundle von Spiderweb Software, mit Spielen, wie Avadon - The Black Fortress, Avernum - Escape From the Pit oder auch Nethergate - Resurrection angeboten. Die Spiderweb-Spiele sind allerdings nur in englischer Sprache vorhanden. Hier sind ein paar Beispielangebote aus dem Store: