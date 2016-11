Nintendo erneuert Markenschutz für Wave Race in Europa

andere

Nintendo hat beim European Union Intellectual Property Office den Markenschutz für Wave Race in Europa erneuern lassen. Im Netz sorgt der entdeckte Eintrag natürlich für einige Spekulationen. Plant der Hersteller vielleicht einen neuen Ableger für die kommende Nintendo Switch? Oder wird es Remakes bisheriger Spiele geben?

Ein Wave Race für die Switch wäre sicherlich interessant, allerdings sollte man sich nicht zu früh freuen. Nintendo hat in der Vergangenheit nur wenig Interesse an neuen Spielen für die Serie gezeigt. Der letzte Teil, Wave Race - Blue Storm, erschien noch für Nintendo Game Cube und ist inzwischen über 15 Jahre alt. Gut möglich also, dass man sich mit der Erneuerung der Rechte einfach nur alle Optionen für die Zukunft offen halten möchte. Nintendo selbst hat sich dazu natürlich nicht geäußert. Sollte aber tatsächlich ein neues Wave Race in Planung sein, wäre die kommende Switch-Präsentation am 13. Januar 2017 sicher gut dazu geeignet, es zu erwähnen...