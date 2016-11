Take-Two-CEO Strauss Zelnick: „Unsere Mitbewerber verheizen ihre Marken“

Der Take-Two CEO Strauss Zelnick hat während der Freizeit- und Internetkonferenz von MKM Partners Entertainment in New York über die jährliche Veröffentlichung von Spielen bekannter Franchises gesprochen. Wie er erklärte, könnte Take-Two mit einer solchen Strategie vermutlich noch erfolgreicher sein, doch das würde auch bedeuten, dass man die Anzahl seiner Teams verdoppeln müsste, was unweigerlich zu Kompromissen bei der Qualität führen würde. Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass die Verbraucher dabei schnell übersättigt werden.

Laut Zelnick sei gerade der Verzicht auf jährliche Veröffentlichungen der Grund, weshalb die Franchises von Take-Two beliebt und beständig bleiben, während die Konkurrenz „ihre Marken verheizt“ und ständig neue erfinden muss, was eine unglaublich schwierige Sache sei. Auch Take-Two bringe kontinuierlich neue, erfolgreiche IPs hervor. Das Ziel sei es aber, irgendwann einen wirklich starken Release-Zeitplan zu haben, ohne dabei seine Marken zu erschöpfen.

Zelnick hat zudem über mögliche Käufe anderer Studios gesprochen und erwähnte auch einen „Mitbewerber“, der einige solcher Fusionen und Übernahmen durchführte und dabei mehr als 20 Millionen US-Dollar an Marktkapital „verbrannte“. Die neue Führung des Konkurrenten (Zelnick ließ durchblicken, dass es sich dabei um Electronic Arts handelt, indem er den CEO des Unternehmens „Andrew“ nannte) mache jetzt einen guten Job, doch die meisten M&A (Mergers and Acquisitions) seien „ein Reinfall“. Diese werden meist von Stolz, Machtgier und einem völligen Mangel an Kenntnis für simple Mathematik angetrieben.

Zelnick erwähnte auch, dass Take-Two stets nach Möglichkeiten suche, die bestehenden Teams durch kreativen Zuwachs zu erweitern, doch das sei ein ziemlicher Flaschenhals, sowohl für das Unternehmen, als auch für die Branche, weil es ziemlich schwierig sei, wirklich großartige Talente zu finden. Den kompletten Originalbeitrag findet ihr unter dem Quellenlink.