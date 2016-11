Dishonored 2: Etwa 6,4 GB großes Update 1.1 mittels Steam-Beta-Option verfügbar

PC

Vor dem Hintergrund, dass die PC-Version von Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske (im Test, SdK) bei einigen Spielern zu Performance-Problemen führt, veröffentlichte Bethesda in der vergangenen Woche eine Launch-FAQ sowie kurz darauf den Hinweis auf einen ersten Patch (siehe auch unsere News).

Den Worten folgten Taten, denn seit kurzem steht euch auf Steam mittels der Beta-Option das Update 1.1 zur Verfügung, das den Angaben des Publishers zufolge eine „kleine Anzahl an Fehlerbehebungen“ umfasst. Unter anderem gehören dazu Verbesserungen in Bezug auf die Maussteuerung oder auch die Beseitigung eines AMD-Problems, dessen Auslöser die Physik von Kleidungsstücken war und das sich an verschiedenen Stellen des Spiels ebenfalls negativ auf die Framerate ausgewirkt hat. Ferner wurde ein Konflikt hinsichtlich der CPU-Task-Priorität beseitigt.

Den etwa 6,4 Gigabyte großen Beta-Patch für Dishonored 2 könnt ihr herunterladen, indem ihr in eurer Steambibliothek nach dem Rechtsklick auf den Spielenamen „Eigenschaften“ auswählt, gefolgt vom Klick auf den Reiter „Betas“ und der Auswahl von „BetaPatch“ im entsprechenden Feld.

Neben dem ersten Update weist das Unternehmen ferner darauf hin, dass Besitzer von Nvidia-Grafikkarten den neuen Treiber mit der Versionsnummer 375.95 verwenden sollten, während für AMD-Karten nach wie vor der Treiber 16.10.2 empfohlen wird.

Vorgesehen ist des Weiteren, bereits im Verlauf der kommenden Woche den Patch 1.2 zu veröffentlichen, mit dem laut Bethesda ein „breiteres Spektrum“ abgedeckt werden soll – was damit im Detail gemeint ist, ist bislang nicht bekannt.