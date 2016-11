Xbox Live: Black-Friday-Angebote, u.a. Hitman, Titanfall 2, Recore, Inside [U]

Update vom 25.11.2016:

Pünktlich zum Black Friday ist die Angebotsliste nun um weitere Titel ergänzt, wobei ihr eine komplette Aufstellung unter diesem Link findet. Hier ein paar neue Angebote, wobei die Preise für Xbox-Live-Goldmitglieder angegeben sind:

Xbox One

Batman - Return to Arkham – 29,99 Euro

– 29,99 Euro Doom – 23,10 Euro

– 23,10 Euro Fallout 4 – 23,10 Euro

– 23,10 Euro Far Cry 4 – 12 Euro

– 12 Euro Ori and the Blind Forest - Definitive Edition – 10 Euro

– 10 Euro Quantum Break – 35 Euro

– 35 Euro Rise of the Tomb Raider - Season Pass – 6 Euro

– 6 Euro Star Wars - Battlefront – 15 Euro

– 15 Euro The Evil Within – 6,60 Euro

– 6,60 Euro Unravel – 5 Euro

– 5 Euro Watch Dogs – 9,90 Euro

Windows 10 + Xbox One (Play Anywhere)

Ursprüngliche Meldung vom 18.11.2016:

Auf Xbox Live gibt es anlässlich des anstehenden Black Friday nächste Woche eine umfangreiche Rabattaktion, bei der über 250 digitale Spiele für Xbox One, Xbox 360 und Windows 10 teils deutlich im Preis reduziert sind. Die Angebote sind ab heute zunächst nur für Xbox-Live-Goldmitglieder verfügbar, die außerdem einen zusätzlichen Rabatt erhalten und sind für alle anderen Spieler ab Dienstag, den 22. November, gültig. Wer kein Goldmitglied ist kann sich ein einmonatiges Abonnement aktuell für 1 Euro sichern (ihr müsst eingeloggt sein). Am kommenden Black-Friday-Wochenende sollen zusätzliche Titel wie Call of Duty - Infinite Warfare, Fallout 4 und The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition folgen.

Die vollständige Liste der Angebote findet ihr auf der Aktionsseite. Im Folgenden haben wir einige interessante Xbox-One-Titel zusammengefasst, wobei die Preise nur für Goldmitglieder gelten: