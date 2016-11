Xbox Live: Black-Friday-Angebote, u.a. Hitman, Deus Ex - Mankind Divided, Titanfall 2, Far Cry Primal

Auf Xbox Live gibt es anlässlich des anstehenden Black Friday nächste Woche eine umfangreiche Rabattaktion, bei der über 250 digitale Spiele für Xbox One, Xbox 360 und Windows 10 teils deutlich im Preis reduziert sind. Die Angebote sind ab heute zunächst nur für Xbox-Live-Goldmitglieder verfügbar, die außerdem einen zusätzlichen Rabatt erhalten und sind für alle anderen Spieler ab Dienstag, den 22. November, gültig. Wer kein Goldmitglied ist kann sich ein einmonatiges Abonnement aktuell für 1 Euro sichern (ihr müsst eingeloggt sein). Am kommenden Black-Friday-Wochenende sollen zusätzliche Titel wie Call of Duty - Infinite Warfare, Fallout 4 und The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition folgen.

Die vollständige Liste der Angebote findet ihr auf der Aktionsseite. Im Folgenden haben wir einige interessante Xbox-One-Titel zusammengefasst, wobei die Preise nur für Goldmitglieder gelten: