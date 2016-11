Star Wars - Battlefront: Rogue-One-Erweiterung ab 6. Dezember erhältlich

PC XOne PS4

Wenn am 16. Dezember Rogue One - A Star Wars Story (den finalen Trailer anschauen) in den deutschen Kinos anläuft, werden manche unter euch eventuell bereits mit dem einen oder anderen Schauplatz des Films vertraut sein. Denn zehn Tage zuvor, am 6. Dezember, wird mit Rogue One - Scarif die finale und vom Kinofilm inspirierte Erweiterung zu Star Wars - Battlefront (im Test mit Wertung 8.5) für Besitzer des Season Pass erhältlich sein.

Bieten wird euch der vierte DLC des Taktik-Actiontitels unter anderem die bereits zuvor bekanntgegebenen neuen spielbaren Helden Jyn Erso und Orson Krennic sowie vier neue Karten, zu denen auch die Strände des namensgebenden tropischen Planeten Scarif gehören. Darüber hinaus erwartet euch mit Rogue One - Scarif ein neuer Spielmodus, der über mehrere Phasen verfügt und euch sowohl am Boden als auch im Weltraum kämpfen lässt.

Electronic Arts und DICE weisen außerdem darauf hin, dass ab dem 6. Dezember auch die kostenlose Rogue One - X-Flügler VR Mission für PlayStation VR veröffentlicht wird, die auf der diesjährigen Gamescom einen positiven Ersteindruck bei uns hinterließ.