Retro Gamer 1/2017 jetzt am Kiosk // Hinweis an alle Abonnenten

Seit heute ist Retro Gamer 1/2017 erhältlich – nur nicht bei den Abonnenten. Was schiefgegangen ist, und wieso es sich dennoch lohnt, aufs Heft zu warten, lest ihr hier.

Leider ist beim aktuellen Retro Gamer etwas schiefgelaufen: Durch einen Fehler sind die aktuellen Abo-Daten nicht rechtzeitig übermittelt und in der Folge daraus die Abo-Hefte der aktuellen Ausgabe 1/2017 von der Druckerei aus zu spät losgeschickt worden – während die Kiosk-Exemplare planmäßig rausgingen. Statt wie sonst drei oder mehr Tage vor dem Kiosk-Erscheinen kommen sie deshalb erst ab Montag kommender Woche an (21.11.). Das betrifft übrigens auch unsere Beleg-Exemplare.

Die Highlights von Retro Gamer 1/2017

Auch wenn es mittlerweile erschienen ist: Das Classic Mini NES ins Heft zu bekommen, war kein leichtes Unterfangen – geheime Zusatzinfos dazu übrigens im bald erscheinenden Spieleveteranen-Podcast. Zusammen mit einem zehnseitigen NES-Historienartikel ergibt das einen satten Schwerpunkt im Heft. Das Titelthema aber heißt Quake – mancher hat heute schon vergessen, wie dieser Titel das Genre der Ego-Shooter (und die 3D-Grafik im Ganzen) vorankatapultierte. Weitere Schwerpunkte im Heft sind das Genre der J-RPGs, der VC-20, der Game Boy Advance, dazu kommen viele, viele Berichte über berühmte Klassiker-Spiele, flankiert von etlichen Klassiker-Checks und Retro-Revivals unserer deutschen Autoren. Unsere langlebige Serie "Made in" feiert ihre letzte Folge: Made am Mittelmeer. Aber wieso noch viel schreiben, wenn ihr doch einfach in der Leseprobe das Inhaltsverzeichnis ansehen könnt...

Leseprobe für Alle sowie für Premium-User

Unsere allgemeine Leseprobe (siehe Link unten) enthält auf 18 der 196 Seiten:

Titelbild

Editorial

Inhaltsverzeichnis

3D StarStrike & StarStrike II (Making Of)

(Making Of) The Legend of Kyrandia (Klassiker-Check von Michael Hengst)

(Klassiker-Check von Michael Hengst) Mr. Do! (Expertenwissen)

Premium-Abonnenten erhalten in ihrer exklusiven Leseprobe (abrufbar wie üblich über das Abo-Profil) sogar 28 Seiten, nämlich zusätzlich:

Croc – Legend of the Gobbos (Making Of)

(Making Of) Desert Strike (Expertenwissen)

So könnt ihr auch schon mal eine wesentliche Änderung bewundern, nämlich die deutlich erhöhte Schriftgröße (Abteilung "Wir haben auf euch gehört"...).

Kostenlos reinschnuppern, kostenloses GG-Abo

Wer ein Jahresabo von GamersGlobal Premium abgeschlossen hat, kann einmalig ein kostenloses RetroGamer-Heft bekommen. Dazu schließt ihr über euer GG-Aboprofil ein Retro-Gamer-Abo mit dem eMedia/Heise-Verlag ab, das ihr nach Erhalt der kostenlosen Ausgabe gleich danach wieder kündigen könnt. Oder, viel besser, dauerhaft beziehen.

Solltet ihr bereits ein Retro-Gamer-Abo besitzen, seit mindestens sechs Monaten aber kein GG-Abo mehr (oder natürlich noch nie), könnt ihr einmalig (!) ein 3-Monats-Abo von GG Premium bekommen: Teilt ihr uns per Mail an service@gamersglobal[PUNKT]de eure Abo-Nummer der Retro Gamer sowie euren GamersGlobal-Usernamen unter dem Betreff "Probe-Abo" mit, dann schenken wir euch ein 3 Monate Premium für GamersGlobal im Wert von 14,97 Euro. Alle Vorteile unseres Abos listen wir auf unserer Abo-Übersichtsseite auf.