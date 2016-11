Tekken 7: Produzent Katsuhiro Harada über die PC-Version und mögliche Nintendo-Switch-Umsetzung

PC XOne PS4

Die Kollegen von Gamespot haben während der finalen Austragungen des King of the Iron Fist Tournaments in Nordamerika die Möglichkeit gehabt, ein paar Worte mit Katsuhiro Harada, dem Produzenten von Tekken 7 zu wechseln. Dieser hat sich unter anderem zur PC-Version und einer möglichen Umsetzung für Nintendo Switch geäußert. Auf die Frage hin, weshalb man sich dazu entschloss, diesmal auch eine Windows-Fassung des Prügelspiels zu realisieren, sagte Harada:

Wir haben zuvor vieles zuerst für Sonys Hardware entwickelt. Die Hürde für eine PC-Portierung war dann recht hoch. Da wir das Spiel dieses Mal von Beginn an mit Hilfe der Unreal Engine 4 direkt auf dem PC erschaffen, ist es nun viel einfacher geworden. Es gibt auch diverse Absatzmärkte, in denen viele Spieler lieber den PC statt einer Konsole bevorzugen.

Was eine mögliche Umsetzung für Nintendos neue Konsole Switch angeht, so wollte Harada hier keine klare Stellung beziehen und sagte etwas kryptisch: „Wir sind von der Nintendo Switch ziemlich überrascht; interpretiert diese Aussage, wie es euch gefällt“.