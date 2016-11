Genital Jousting: Devolver bringt Penisse und gewährt Early Access zu Körperöffnungen

PC

Es soll ja Leute geben, die aus allem einen Wettkampf machen. Für die Entwickler des Pixellook-Actionspektakels Broforce (Stunde der Kritiker) gilt das nicht. Die Mitarbeiter des im südafrikanischen Kapstadt ansässigen Studios Free Lives machen nicht aus allem einen Wettkampf, sondern eher mit allem. Zumindest machen sie die Wettkämpfe mit Genitalien, denn genau so heißt ihr heute in Steams Early-Access-Programm gestartetes Spiel: Genital Jousting.

Indie-Publisher Devolver Digital, die unter anderem Games wie Hotline Miami 2 - Wrong Number (im Test: Note 8.0) oder auch Shadow Warrior 2 (im Test: Note 7.0) auf den Weg brachten, beschreibt den Partytitel als "gleichermaßen schönes wie auch sensibles Spiel", ohne dabei die potenzielle Gefühlsechtheit zu betonen. Aber dafür gibt es einen Trailer zum Early-Access-Start, den ihr euch (auf eigene Gefahr) direkt unter dieser News anschauen könnt. Aber worum geht es in Genital Jousting eigentlich genau? Wir lassen einfach den Text der Pressemitteilung für sich sprechen:

Genital Jousting ist ein Partyspiel mit lokalem und Online-Multiplayer und setzt auf schlaffe Penisse mit Wackel-Anus für bis zu acht Spieler. Das wollten wir schon immer mal in einer Pressemeldung schreiben. Lass ma’ erklären: Spieler steuern in verschiedenen Modi die Penisse, die über Hoden und einen Anus verfügen. Orgiastische Ziele sorgen für Abwechslung: Penetrieren und penetriert werden (und zwar so schnell wie möglich!), dazu noch zahlreiche weitere, verlockende Spielchen – die aufgrund der Spielfiguren irgendwie alle mehr oder weniger sexuell und reichlich blöd sind.

Interessierte können die Early-Access-Version aktuell für 4,99 Euro erwerben und erhalten damit wie üblich später auch Zugriff auf die Vollversion sowie bis dahin auf sämtliche Updates des Spiels, die Free Lives in den kommenden Wochen plant. Aktuell ist neben der PC-Version keine Unterstützung für andere Plattformen angekündigt.