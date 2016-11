Archive von Computerspielemuseum und USK werden für „weltweit größte Sammlung“ zusammengelegt

Pressefoto: Stiftung Digitale Spielekultur

Deutschland soll zukünftig über nicht weniger als die „weltweit umfangreichste und bedeutendste Sammlung“ von Computer- und Videospielen verfügen – so eine aktuelle Entscheidung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, dessen Planungen vorsehen, die dafür erforderlichen Mittel ab dem Jahr 2017 bereitzustellen.

Um das ambitionierte Vorhaben zu realisieren, werden die Archive von vier Einrichtungen unter einem Dach vereint. Im Detail handelt es sich dabei um die Bestände des Computerspielemuseums und der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) sowie um die Sammlungen des Zentrums für Computerspielforschung der Universität Potsdam (DIGAREC) und der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (größte öffentliche Bibliothek Deutschlands).

Bestand von über 50.000 Computer- und Videospielen

Geplant ist eine zweistufige Umsetzung: In der ersten Phase wird im kommenden Jahr eine gemeinsame und öffentlich nutzbare Datenbank aufgebaut. Anschließend werden die jeweiligen Archive im zweiten Schritt auch physisch an einem Standort zusammengeführt sowie ebenfalls der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Entscheidung über einen entsprechenden Standort ist noch nicht gefallen, vorgeschlagen wird von Beteiligten jedoch das mehr als 2.000 Quadratmeter umfassende Gelände der Alten Münze in Berlin (ehemals Prägeanstalt für das Münzgeld von Reichsmark, DDR-Mark, D-Mark und Euro).

Insgesamt wird das neu entstandene Archiv mehr als 50.000 Titel umfassen. Allein der Bestand des Computerspielemuseums wird für das Jahr 2015 zum Beispiel mit etwa 25.000 originalen Computerspielen und Anwendungen angegeben, während die Sammlung der USK aus über 20.000 Titeln besteht.

„International beachteter Leuchtturm für das Kulturgut Computerspiele“

Neben dem Archiv an sich soll die sogenannte Internationale Computerspielesammlung auch die zukünftigen Entwicklungen dieses Mediums „bewahrend begleiten“. Ein wichtiges Kriterium für das zu diesem Zweck erarbeitete Leitbild war „die Definition des Sammlungsgegenstands und seine Abgrenzung zu anderen medialen Phänomenen“.

Johannes Kahrs (SPD) und Rüdiger Kruse (CDU) unterstreichen nach dem Beschluss des Haushaltsausschusses die Relevanz der zukünftigen Sammlung:

Die Computerspielesammlung wird mit ihrem weltweit einzigartigen Bestand und der Expertise seiner Initiatoren zu einem international beachteten Leuchtturm für das Kulturgut Computerspiele werden. Der Deutsche Bundestag unterstreicht mit seiner Unterstützung die große Bedeutung der Bewahrung dieses kulturellen Erbes auch mit Blick auf den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland.

Ebenfalls erfreut über die Entscheidung und das damit verbundene „wichtige Zeichen des Deutschen Bundestages für die Bewahrung digitaler Spiele als wichtiges Kulturgut“ sind natürlich die vier Initiatoren des Projekts Andreas Lange (Computerspielemuseum), Felix Falk (USK), Michael Liebe (DIGAREC) und Peter Tscherne (Stiftung Digitale Spielekultur).