Titanfall 2: Etablierung der Marke laut EA wichtiger als Verkaufszahlen

PC XOne PS4

Manch ein Spieler fragte sich, ob es eine gute Idee war, Titanfall 2 (im Test: Note 8.0) im Abstand von gerade mal einer Woche nach Battlefield 1 und einer Woche vor Call of Duty - Infinite Warfare (im Test: Note 8.0) zu veröffentlichen. Das scheint nämlich nicht bloß im Vorfeld zu düsteren Verkaufsprognosen der Analysten gesorgt zu haben, sondern wirkte sich auch auf die tatsächlichen Absatzzahlen des Shooters aus.

Wenn es nach Electronic Arts' Chief Financial Officer Blake Jorgensen geht, ist das aber nicht so schlimm. Für Titanfall 2 verfolge man eher langfristige Ziele und fokussiere sich nicht auf die Verkaufszahlen am Launch-Tag oder der Relase-Woche. Viel mehr gehe es darum, den Spieler in Erinnerung zu rufen, dass EA mit Titanfall eine Marke aufbaue.

Aus diesem Grund werden auch die kommenden Download-Erweiterungen kostenlos bereitgestellt und nicht zum Kauf angeboten. Ob das reicht, damit EA sein Ziel zur Etablierung der Marke erreicht, bleibt abzuwarten. Jorgensen denkt allerdings, dass es funktionieren wird. Denn jeder, der Titanfall 2 gespielt habe, würde es lieben. Interessant ist bei Titanfall 2, dass der Nachfolger zum 2014 ausschließlich für PC und Xbox One veröffentlichten Mehrspieler-Shooter diesmal nicht nur eine Solokampagne erhielt, sondern diese sogar stark ins Zentrum rückte.

Neu ist die Vorgehensweise von Electronic Arts, kostenlose Download-Inhalte für einige seiner Spiele zur Verfügung zu stellen, indes übrigens nicht. Auch für Need for Speed, das letztes Jahr nach einer einjährigen Serienpause erschien, gab es gleich mehrere kostenfreie DLCs. Neue Serien wie der mittlerweile zweiteilige Pflanzen gegen Zombies-Ableger Plants vs. Zombies Garden Warfare erhielten ebenfalls kostenlose Zusatzinhalte.