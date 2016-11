Xbox-Boss Phil Spencer: „Project Scorpio ist ein Premium-Produkt und wird entsprechend mehr kosten“

XOne

Xbox-Boss Phil Spencer hat sich in einem Video-Interview mit Level Up zum Preis der kommenden Microsoft-Konsole Project Scorpio (Projekttitel) geäußert. Konkret wurde er natürlich nicht, merkte aber an, dass das Gerät auf Konsumenten mit höheren Ansprüchen an die Leistung abzielt und daher auch etwas mehr, als die Xbox One und Xbox One S kosten wird.

Scorpio wird eine Premium-Konsole sein und somit natürlich auch mehr kosten, als die Slim, denn auf dieser Grundlage wird sie gebaut. Wir haben bisher keinen konkreten Preis genannt, aber ich möchte sicherstellen, dass unsere Investitionen in dieses Produkt den Ansprüchen der High-End-Konsumenten entsprechen und das wird einen höheren Preis bedeuten.

Spencer stellte erneut klar, dass Scorpio die Xbox One nicht ersetzen wird. Vielmehr soll diese nebenbei existieren und Spiele, sowie das Zubehör der aktuellen Konsole unterstützen:

Unser Kunden erwerben nicht nur ein Produkt. Manche kaufen eine Xbox One S mit 500 GB; viele andere holen sich die ursprüngliche Xbox-One-Konsole, weil sie jetzt zu einem wirklich guten Preis angeboten wird. Es ist nicht nur ein Produkt, das deinen Markterfolg definiert. Es ist vielmehr die breite Auswahl an Produkten in verschiedenen Preisklassen. Für uns ist Scorpio ein Gerät für die High-End-Konsumenten, die die bestmögliche Leistung von einer Konsole verlangen und wir bauen eine Konsole, die diese Nachfrage befriedigt.

Der allseits „beliebte“ Wedbush Securities Analyst Michael Pachter hat das Thema mit Gaming Bolt diskutiert und merkte an, dass ein Preis von mehr als 400 US-Dollar ein Selbstmord für die Konsole wäre. Was das Gerät genau kosten wird, werden wir spätestens im kommenden Jahr erfahren. Microsoft plant das Gerät noch zu Weihnachten 2017 auf den Markt zu bringen.