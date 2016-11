The Elder Scrolls Online: Gratis-Wochenende auf PC und PS4 in „One Tamriel“

PC PS4 MacOS

Nach der Veröffentlichung des neuen Updates „One Tamriel“ im vergangenen Monat bietet Bethesda nun allen PC-, Mac- und PS4-Spielern ein kostenloses Wochenende im MMORPG The Elder Scrolls Online an. Besitzer der Sony-Konsole benötigen kein PS-Plus-Abo und können bis zum 21. November 2016, um 00:59 Uhr (deutscher Zeit) spielen. PC- und Mac-Spieler zocken etwas länger, bis 19:00 Uhr. Ihr könnt auf beiden Systemen sämtliche Gebiete Tamriels aus dem Hauptspiel (Tamriel Unlimited) uneingeschränkt erkunden und das Spiel bei Bedarf günstiger via Steam und im Playstation Store erwerben. Hier sind die aktuellen Preise im Überblick:

Wenn ihr das erste Mal dabei seid, erhaltet ihr bei der Accounterstellung 500 Kronen (Spielwährung), die ihr im Kronen-Shop für verschiedene Kostüme, einzigartige Begleiter, hilfreiche Schriftrollen und andere Dinge ausgeben könnt. Erworbene Gegenstände und auch eure Fortschritte werden beim Kauf des Spiels mit übernommen. Weitere Details, darunter auch eine von Bethesda ausgeschriebene Reiseverlosung, findet ihr unter dem Quellenlink.

Für die Xbox-One-Spieler ist übrigens auch ein Gratis-Wochenende in Planung. Mehr wollte Bethesda noch nicht dazu sagen. Besitzer der Konsole, die diese Gelegenheit nutzen und sich in Tamriel umschauen wollen, sollten die offizielle Homepage und Xbox Wire im Auge behalten.