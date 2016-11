Persona 5 erneut verschoben: Neuer Termin und erster Trailer in englischer Sprache

PS3 PS4

Shin Megami Tensei - Persona 5 ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Eigentlich planten Atlus und Deep Silver das Japano-Rollenspiel Shin Megami Tensei - Persona 5 am 14. Februar des kommenden Jahres im Westen auf den Markt zu bringen, doch daraus wird offenbar nichts. Wie der Hersteller nun bekannt gab, wird der Titel ein weiteres Mal nach hinten verschoben und soll hierzulande nun erst am 4. April 2017 für die PS4 erscheinen. In Japan wurde Persona 5 bereits am 15. September dieses Jahres veröffentlicht.

Im Rahmen eines kürzlich ausgestrahlten Livestreams erklärten die Entwickler auch den Grund für die erneute Verschiebung. Wie es hieß, braucht das Team einfach etwas mehr Zeit, um die englischen Dialoge mit der nötigen Qualität im Spiel umzusetzen. Die westliche Version wird neben der englischen auch die japanische Tonspur (als kostenlosen DLC) enthalten. Um den wartenden Fans in Nordamerika und Europa die Zeit bis zum Release ein wenig zu verkürzen, wurde mit der Bekanntgabe des neuen Termins auch ein erster englischsprachiger Trailer online gestellt, der euch schon mal einen Vorgeschmack auf das Spiel und die Sprachausgabe liefert.