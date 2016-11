Jupiter Hell: Taktisches SF-Roguelike der DoomRL-Macher auf Kickstarter

PC Linux MacOS

Wer gerne und oft stirbt, fühlt sich bei Roguelikes zu Hause. Ein besonderer Vertreter dieses Genres ist Doom, the Roguelike (ja, wirklich mit Komma im Namen!), oder kurz DoomRL, das seit mehr als einem Jahrzehnt von Chaosforge, einem kleinen, unabhängigen Team aus Wrocław (Breslau) entwickelt wird. Aus der Vogelperspektive steuert ihr rundenbasiert den Doom-Marine durch prozedural generierte Levels und schießt Höllenmonster in die ewigen Jagdgründe. Den Gratis-Download zu DoomRL findet ihr unter der News.

Inzwischen ist DoomRL in die Jahre gekommen. Aus diesem Grund hat sich Chaosforge dazu entschlossen, den Nachfolger im Geiste Jupiter Hell zu entwickeln, diesmal ganz ohne Doom-Universum, dafür mit moderner 3D-Engine inklusive dynamischer Zeitskalierung. Denn obwohl Jupiter Hell rundenbasiert ist, passt sich der Spielfluss an die Geschwindigkeit an, mit der ihr die Tasten drückt. Damit wird ein Echtzeit-Kampfsystem vorgetäuscht für Spieler die nicht viel überlegen wollen, sondern sich am schnellen Monsterschlachten erfreuen – Kettensäge inklusive. Mit den Worten von Kornel Kisielewicz, dem Hauptentwickler:

Wir glauben, dass es eine Menge an Spielern gibt, die nie ein traditionelles Roguelike ausprobiert haben, weil sie wahrscheinlich von den ASCII-basierten Grafiken und komplizierten Benutzereingaben abgeschreckt werden. Moderne Spiele wie Xcom haben aber gezeigt, dass taktische Spiele mit Tiefgang ein größeres Publikum ansprechen können. Wir hoffen, dass Jupiter Hell eine neue Generation an Spielern für das alte und meist unterschätzte Genre der Roguelikes begeistern kann.

Mit der kürzlich gestarteten Kickstarter-Kampagne möchte Chaosforge die Summe von 70.000 Euro erreichen, damit das Spiel fertiggestellt werden kann. Das Kickstarter-Video dazu findet ihr unter der News. Als Erscheinungsplattform am ersten Tag sind Windows, Linux und MacOSX geplant, und besonders Interessierte können Chaosforge auch regelmäßig auf Twitch live beim Entwickeln von Jupiter Hell zusehen.