Produzent Sam Raimi über die Verfilmung von The Last of Us: „Es geht nicht voran“

Die Verfilmung von The Last of Us (Testnote: 9.0) wird wohl noch etwas länger auf sich warten lassen. Wie der Produzent Sam Raimi (Poltergeist, Don't Breathe) kürzlich IGN.com verriet, geht das Projekt aktuell kaum voran. Grund dafür sollen kreative Differenzen zwischen dem Drehbuchautor und Director des Spiels Neil Druckmann und Sony Pictures Entertainment sein.

Laut Raimi habe man ursprünglich mit Ghost House Pictures versucht, die Rechte an dem Film zu bekommen, doch Druckmann verkaufte diese an Sony, weshalb man nun nicht wirklich viel gegen die aktuelle Situation tun kann. Auf die Frage hin, ob Raimi weiterhin in die Produktion des Films beteiligt ist, antwortete dieser: