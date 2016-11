American Truck Simulator: Open Beta mit vergrößerter Spielwelt gestartet

PC Linux MacOS

Vor knapp einem halben Jahr kündigte SCS Software an, die Karte des American Truck Simulator (im Test, Note: 7.5) großflächig umzubauen und den Maßstab von 1:35 auf 1:20 anzuheben. Jetzt sind die Entwickler bis auf kleine Schönheitsfehler fertig und lassen die Spieler auf die neue Welt in einer Open Beta los.

Durch den Umbau der Welt entstand mehr Platz für bessere Autobahnkreuze und realistischere Kreuzungen, außerdem konnte das Team einige neue Straßen und kleinere Ortschaften hinzufügen. Das Update auf Version 1.5 bietet außerdem zwei neue Optionen für Chassis )6x2 und 6x2 mit Midlift-Achse) und Wiegestationen kündigen jetzt früher an, ob ihr anhalten müsst oder durchfahren könnt. Weiterhin wurde das Verhalten der Handbremse geändert: Solltet ihr zu wenig Luft im Bremssystem haben, müsst ihr die Handbremse nun immer manuell lösen.

Gleichzeitig profitiert der ATS von den Entwicklungen für den Euro Truck Simulator 2 und erhält neue Komfortfunktionen, die bereits aus den letzten ETS2-Updates bekannt sind. Darunter ein überarbeitetes Menü bei LKW-Händlern mit Suchfunktion für bestimmte Teile, neue Getriebe, einstellbares Field of View in der Innenansicht und einige weitere Kleinigkeiten, die ihr im englischsprachigen Blog nachlesen könnt, das wir in den Quellen verlinkt haben.

Um die Verbesserungen auszuprobieren müsst ihr in Steam per Rechtsklick auf den ATS die Eigenschaften aufrufen und dort im Beta-Reiter die "public_beta 1.5" auswählen. Wie üblich für eine Beta-Version können allerdings noch Fehler auftreten. Berichte dazu sammeln die Entwickler im SCS-Forum.