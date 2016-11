EA CFO Blake Jorgensen über Konsolengenerationen und PC als bevorzugte Entwicklungsplattform

EAs Chief Financial Officer Blake Jorgensen hat während der UBS Global Technology Conference in San Francisco über das Thema Konsolengenerationen gesprochen. Wie er anmerkte, seien die Tage der alten Konsolenzyklen von fünf bis sieben Jahren Lebensdauer endgültig vorbei, da Microsoft und Sony wirklich verstanden haben, was die Kompatibilität über die Geräte hinweg bedeutet und die Leistung ihrer Konsolen nun mit den Micro-Upgrades aktuell halten, ohne dabei die Kompatibilität mit den Spielen der älteren Generation aus den Augen zu verlieren.

Ich denke, dass es sowohl dem Hardware- als auch dem Software-Geschäft wirklich gut tut. Die Konsumenten kommen viel schneller an die leistungsstärkeren Geräte und müssen sich dabei nicht Sorgen um ihre Spiele machen.

Für die Publisher sei dies eine gute Gelegenheit, die finanziellen Schwankungen, die gewöhnlich bei einem Generationswechsel der Konsolen auftreten, zu minimieren, so Jorgensen weiter. Normalerweise müssen die Unternehmen massive Investitionen in die nächste Generation tätigen, während sie noch die aktuelle bedienen. Aus diesem Grund stellte EA alle seine Spielen auf die Frostbite-Engine um. Damit können die Produkte aus dem gesamten Portfolio in einem Rutsch aktualisiert werden, anstatt mehrere verschiedene Engines für neue Konsolen fit machen zu müssen. Laut Jorgensen werden zukünftige Konsolengenerationen durch das neue Upgrade-Konzept keine so großen finanziellen Auswirkungen mehr auf die Publisher haben.

Darüber hinaus sprach er über die Entwicklung der Spiele bei Electronic Arts und gab an, dass man seine Titel zunächst für die aktuell stärkste Hardware entwickelt und diese sei für gewöhnlich in den High-End-PCs verbaut. Erst danach werden die Spiele auf die Konsolen portiert und für die Leistung der einzelnen Geräte optimiert. „Ich denke, in einer Welt, wo die Konsolen mehr und mehr wie PCs werden, ist es für uns eine gute Sache“, so der Macher.