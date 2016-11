Ubisoft-Mitarbeiter: Verdacht auf Insider-Handel

Watch Dogs ab 9,99 € bei Amazon.de kaufen.

Gegen fünf Ubisoft-Mitarbeiter steht in Frankreich der Verdacht des Insider-Handels im Raum. Wie Kotaku berichtet, wirft die dortige Regulierungsbehörde für das Finanzwesen Autorité des marchés financiers (AMF) den Angestellten vor, in den Wochen vor dem 15. Oktober 2013 Aktien verkauft zu haben. Kurz darauf wurde die Verschiebung von Watch Dogs (im Test, Note: 9.0) und The Crew (im Test, Note: 7.5) auf 2014 bekannt gegeben, woraufhin das Wertpapier um knapp 25 Prozent gefallen ist.

Kotaku berichtet weiter, dass einer der fünf verdächtigen Angestellten Yanis Mallat, CEO von Ubisoft Montreal, sei. Dieser bestreitet in einem Interview mit der kanadischen Zeitung La Presse, etwaige Insider-Informationen gehabt zu haben:

Ich hatte keinerlei Informationen über die Verschiebung von Watch Dogs, noch viel weniger von The Crew oder dass in der Ankündigung kein neuer Termin genannt werden würde, was, so glaube ich, die größten Auswirkungen hatte.

Zum Hintergrund: Ubisoft hatte im Oktober 2013 bekannt gegeben, dass Watch Dogs verschoben wurde (Watch Dogs: Release auf den Frühling 2014 verschoben), das neue Datum aber erst im März 2014 bestätigt (Watch Dogs: Release-Termin und Story-Trailer).

Der französische Publisher bestätigte unterdessen in einer Stellungnahme Kotaku gegebenüber, dass eine Untersuchung im Gange sei, stellt sich aber gleichzeitig hinter seine Mitarbeiter:

Ubisoft ist sich der Ermittlungen durch die französische Autorité des marchés financiers (AMF) gegen fünf unserer Team-Mitglieder bewusst. Diese Personen streiten die Vorwürfe in dieser Angelegenheit und die Interpretation der Fakten durch die AMF vehement ab. Yves Guillemot, Mitbegründer und CEO von Ubisoft, hat keinen Zweifel an den guten Absichten der involvierten Mitarbeiter und versichert ihnen sein vollstes Vertrauen und seine Unterstützung.

Ubisoft stellte zudem klar, dass sich die Ermittlungen ausschließlich gegen die fünf Personen und nicht gegen das Unternehmen als Ganzes richten.