Dishonored 2: Speedrunner braucht 32 Minuten für Kampagne

PC XOne PS4

Ein Speed-Runner hatin der Rolle von Corvo laut offizieller Spielstatistik in 32 Minuten und 17 Sekunden geschafft (Ladezeiten anscheinend nicht mitgerechnet, denn das Beweisvideo ist über 38 Minuten lang). Zum Vergleich: Jörg Langer, der das Spiel für GamersGlobal getestet hat, benötigte rund 21 Stunden (ebenfalls als Corvo) – real aber noch mal etliche Stunden mehr, da die offizielle Spielstatistik anscheinend Neuladen nach Toden (oder aus eigenem Interesse) nicht mitzählt.Natürlich wurde beim Speedrun nur das Nötigste getan und insbesondere Abkürzungen genutzt – beispielsweise lässt sich das Gebiet "Staubviertel" fast komplett überspringen, wenn man gleich zu Beginn ein kniffliges Rätsel von Hand löst (oder dessen Lösung bereits weiß...), statt sich die Lösung zu erspielen. Nur verpasst man dann eben auch den spielerischen Gehalt dieses Gebiets, denn Dishonored 2 bietet viele optionale Inhalte, darunter die Suche nach Runen und Knochensplittern oder ganz einfach auch das Plündern von Gold und anderen Wertgegenständen. Zudem gibt es in jedem der Hauptkapitel auch besondere Aktionen, über deren Existenz einem das Spiel nur in Andeutungen oder Dialogen etwas verrät.Falls ihr sehen möchtet, wie der australische Spieler mit dem Nickname Voetiem, der seinen Speedrun bei YouTube veröffentlichte, seinen Rekord erzielt hat, schaut einfach das unten eingebettete Video an.Dishonored 2 erschien am vergangenen Freitag für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Fassung kämpft laut Spieleraussagen aktuell noch mit teils starken Performance-Problemen und Bugs – bei uns hingegen lief es auf einem Spiele-Laptop des oberen Mittelfelds im "Ausbalanciert"-Energiemodus völlig problemlos und performant bei 1080p und hohen Details. Den GamersGlobal-Test könnt ihr heute abend erwarten.