The Legend of Zelda - Breath of the Wild nicht zum Switch-Launch verfügbar?

WiiU

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Es ist bereits länger bekannt, dass Nintendo The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) parallel für WiiU und die für März angekündigte neue Konsole Nintendo Switch veröffentlichen wird. Angeblich soll das Spiel jedoch nicht pünktlich zum Launch der neuen Plattform fertigwerden. Das wenigstens legt ein Blogpost von arcadegirl64 nahe, die Zugang zu Insiderinformationen haben will. Dabei bezieht sich die Bloggerin vor allem auf den vermeintlich verzögerten Ablauf bei der Lokalisation des Spiels, die sich als deutlich aufwendiger erwiesen habe als die Verantwortlichen ursprünglich gedacht hatten.

Die Lokalisierungsarbeiten sollen laut den ungenannten Quellen der Bloggerin nicht vor Ende Dezember abgeschlossen werden können. Da daraufhin normalerweise eine vier bis sechsmonatige Testphase folgt, wäre ein Release im März 2017 ausgeschlossen.

Die Bloggerin bezeichnet ihre Aussagen im Blog selbst als Gerücht, das nur mit weiteren Belegen verifiziert werde könne. Wie ernst die Aussagen also zu nehmen sind, bleibt abzuwarten. Sollte der Release von Breath of the Wild für Nintendo Switch tatsächlich erst nach März 2017 erfolgen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Nintendo auch die WiiU-Umsetzung erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen wird. Parallel muss der Release allerdings nicht unbedingt erfolgen. Der letzte Serienteil, der ebenfalls für zwei Nintendo-Konsole veröffentlicht wurde, The Legend of Zelda - Twilight Princess, erschien in Europa am 8. Dezember 2006 für Wii und eine Woche später am 15. Dezember 2006 für GameCube.

Nintendo hatte die Switch am 10. Oktober erstmals offiziell vorgestellt. Gerüchte kursieren seitdem viele im Netz, zuletzt wurde darüber spekuliert, ob sich bereits Super Mario Sunshine HD und Super Mario Galaxy 3 für die Plattform in Entwicklung befinden. Konkrete Informationen zu Hardware, Spielen und Preis will der japanische Hersteller allerdings nicht vor 2017 preisgeben.