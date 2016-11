Persona 5: Erster englischer Livestream am 16. November 2016

PS3 PS4

Der Publisher Atlus wird am 16.11.2016 um 21 Uhr MEZ den ersten englischen Livestream zu seinem in Japan bereits erschienenen Rollenspiel Shin Megami Tensei - Persona 5 abhalten. Der Livestream soll über den Twitch-Account von Atlus USA ausgestrahlt werden. In einer E-Mail an Atlus-Abonnenten heißt es zu dem Event wörtlich:

Wir sind die Phantom Thieves of Hearts und wir sind zurück, um euch ein paar spannende Neuigkeiten zu Persona 5 mitzuteilen! Wir haben Atlus erfolgreich gezwungen, endlich das erste englische Spielmaterial zu zeigen und sie werden es in ihrem "Let Us Start the Game"-Livestream am 16.11.2016 enthüllen. Wir haben sie gewarnt, dass dies besser der größte Livestream wird, den sie je gemacht haben. Also erwartet Special Guests, Gewinnspiele und die neuesten Infos zu Persona 5. Vergesst nicht, am 16.11.2016 um 21.00 Uhr MEZ auf http://www.twitch.tv/atlususa einzuschalten.

Shin Megami Tensei - Persona 5 wird am 14. Februar 2017 in Europa und Nordamerika erscheinen.