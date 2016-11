Alienware Mitgründer Frank Azor zur Steam-Machines-Flaute: „Windows 10 hat alles verändert“

Frank Azor, Mitgründer und derzeitige General Manager der Dell-Tochtergesellschaft Alienware, hat in einem Interview mit PC Gamer über die Steam Machines gesprochen und erklärte, weshalb man damit keinen durchschlagenden Erfolg feiern konnte. Wie er verriet, sei vor allem die Veröffentlichung von Windows 10 der Grund für die schleppenden Verkäufe.

Laut Azor haben Valve und Alienware die Steam-Machines ursprünglich deshalb entwickelt, weil Microsoft sich mit Windows 8 ziemlich weit von den Spielern entfernte und man sich darüber sorgen machte, die PC-Spielerschaft an das Konsolenlager zu verlieren. Und da es sich bei den Redmondern in der Hinsicht noch nichts tat, beschloss man die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Doch dann kam es aufgrund einiger Probleme zu Verzögerungen und während man noch mit der Lösung beschäftigt war, brachte Microsoft Windows 10 auf den Markt.

Es gab einige Verzögerungen bei Valve wegen des Controllers und währenddessen wurde Windows 10 veröffentlicht. Ich denke Microsoft hat eine sehr wertvolle Lektion gelernt; sogar einige wertvolle Lektionen; und versuchte die Fehler mit Windows 10 zu korrigieren. Ich würde meinen, dass das neue Betriebssystem nun viel stärker auf die Spieler abzielt und jeder weitere Release danach war viel mehr auf die Spieler fokussiert. Auch wenn die Ausführung bisher nicht perfekt ist, hat es sich im Vergleich zu Windows 8 definitiv verbessert. Ich denke, dass die Notwendigkeit für die Steam Machines und SteamOS nicht mehr so groß ist, als es noch vor zwei Jahren der Fall war und das ist der Grund, weshalb das Konzept an Dynamik verlor. Wir bieten nach wie vor SteamOS und die Steam Machines als eine neue Version von Alienware Alpha an, genannt Steam Machine R2 und es werden monatlich immer noch einige tausende Exemplare davon verkauft. Aber für uns ist es nicht mehr die Hauptinitiative, wie noch vor zwei Jahren, da es nicht mehr notwendig ist. Wir sind mit Windows 10 gut bedient.

Laut Azor verkauft sich Alienware Alpha mit Windows 10 bedeutend besser als mit SteamOS, weil hier mehr Spiele und Controller unterstützt werden. Doch es sei nicht wichtig, ob Steam Machines die Windows-10-Alternative bei den Verkaufszahlen überflügeln kann oder nicht. Viel wichtiger sei die Tatsache, dass Microsoft durch die Steam Machines erkannte, was sie verlieren könnten, wenn sie nicht verstärkt in PC-Gaming investieren. „Ich denke, dass die Steam Machines und das, was wir mit Valve gemacht haben, eine Art Erinnerung an Microsoft war; ein Tritt in den Hintern so zu sagen, so dass sie realisieren, was sie dabei waren zu verlieren.