Der erste Teil wurde seinerzeit im Vorfeld sehr gehypt, was trotz der vorhandenen Qualitäten dazu führte, dass Watch Dogs (im Test ) für manche Spieler eine ziemliche Enttäuschung war. Seit Anfang dieser Woche steht mit(im Test) nun der Nachfolger im Handel – wenigstens für PlayStation 4 und Xbox One, die PC-Fassung folgt Ende November. Anlässlich der Veröffentlichung von Ubisoft Montreals Open-World-Actionspiel möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren, wie gut (oder schlecht) ihr Watch Dogs 2 findet.Gehört ihr zu jenen, die den Nachfolger in San Francisco genauso gut oder sogar besser finden als Aiden Pearces Abenteuer in Chicago aus Teil 1? Oder zählt ihr zu den Spielern, die mit dem ernsthafteren Ansatz des Vorgängers mehr anfangen konnten als mit dem Hipster- und Nerd-Verbund rund um Hauptfigur und Hacker Marcus Holloway, mit dem ihr in Watch Dogs 2 konfrontiert werdet?Ihr seid natürlich wie immer herzlich dazu eingeladen, eure Meinung in den Kommentaren unter dieser News ausführlicher darzulegen und näher zu beschreiben, was euch an Watch Dogs 2 besonders gut oder besonders schlecht gefällt. Ebenfalls herzlich willkommen ist, eure Meinung mit den anderen Usern zu diskutieren, um so das Meinungsbild bezüglich Watch Dogs 2 zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.