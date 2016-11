Ubisoft: Mögliche Hinweise auf ein neues Weltraumspiel in Watch Dogs 2 entdeckt

PC XOne PS4

Hat Ubisoft in Watch Dogs 2 (Preview) ein neues Weltraumspiel angedeutet? Im Verlauf einer bestimmten Mission des Spiels müssen die Spieler die Datenbank des Ubisoft-Studios in San Francisco hacken und stoßen dabei auf einen mysteriösen Trailer, der einige Szenen aus einem unbekannten Titel mit Weltraumsetting enthält, sowie einen Hinweis, dass das gezeigte Videomaterial für eine E3-Präsentation gedacht sei.

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Ubisoft meldete sich daraufhin im NeoGAF-Forum zu Wort und merkte im Diskussionsthread zum Trailer an, dass er bereits vor mehr als zwei Jahren etwas davon gehört hatte, kurz bevor er das Unternehmen verließ. „Ich habe vom Spiel direkt jedoch nie wirklich etwas gesehen. Interessant!“, so der Ex-Angestellte.

In einem weiteren Beitrag merkte er an, dass er sich ziemlich sicher sei, dass es sich um ein echtes Spiel handelt und erklärte, dass Ubisoft die Sache damals ziemlich unter Verschluss hielt (selbst zwischen den einzelnen Studios), so dass er nicht viel mehr dazu sagen könne.

Ob Ubisoft tatsächlich vor hat, den Titel irgendwann fertigzustellen und zu veröffentlichen, oder das Ganze lediglich ein kleiner Scherz der Macher ist, kann man derzeit schwer sagen. Allerdings wird in der Mission auch ein neues Assassin’s Creed erwähnt, das im antiken Ägypten angesiedelt sein soll und dazu gab es in der Vergangenheit bereits einige Hinweise (siehe auch unsere News: Assassin's Creed: 2016 angeblich kein neuer Serienteil // 2017 Schauplatz Ägypten? und Assassin's Creed Empire: Weiterer Hinweis auf Ägypten als Setting aufgetaucht).