Nintendo Switch: Toys'R Us listete Preis // Hinweis auf Galaxy 3 & Sunshine HD

Eines der größten Geheimnisse rund um die kürzlich von Nintendo per Teaser-Trailer vorgestellten Hybrid-Konsole ist der Preis. Anders als bei Media Markt, die einen Platzhalter von 998 Euro gewählt haben, scheint der zwischenzeitlich gelistete Preis beim kanadischen Ableger der Supermarktkette Toys 'R Us realistisch. Dort war die Nintendo Switch für 329,99 kanadische Dollar aufgeführt, was umgerechnet etwa 226 Euro entsprechen würde. Sollte sich dies als der finale Preis herausstellen, könnten in Europa 249 Euro realistisch sein. (Zum Vergleich: die neue PS4 Pro kostet dort 499,99 kanadische Dollar oder umgerechnet 342 Euro)

Zusätzlich sind auch neue Gerüchte über etwaige (Start-) Titel der Switch aufgetaucht. So war auf der IMDb-Seite vom Synchronsprecher des berühmten Italo-Klempners Mario, Charles Martinet, neben einem HD Remake von Super Mario Sunshine, kurzzeitig der Titel Super Mario Galaxy 3, der Nachfolger des ersten Titels, der auf Gamersglobal den perfekten Score von 10.0 erreichen konnte, aufgetaucht. Mittlerweile wurde der Eintrag auf der Shop-Seite allerdings entfernt.