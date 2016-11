Mass Effect - Andromeda: Creative Director über die Ausrüstung im Spiel, den Titelsong und mehr

PC XOne PS4

Biowares Creative Director Mac Walters hat auf Twitter mal wieder ein paar Spieler-Fragen beantwortet und dabei auch das eine oder andere Detail rund um das kommende Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect - Andromeda veröffentlicht. So hat sich der Macher unter anderem zur Ausrüstung im Spiel geäußert und gab auf die Frage eines Followers an, dass Spieler, die keine Lust darauf haben, Handwerk zu betreiben oder Ressourcen zu sammeln, andere Möglichkeiten haben werden an neue Waffen und Rüstungen zu kommen.

Es wird verschiedene Möglichkeiten dafür geben. Wir wollen, dass ihr so spielt, wie ihr es für richtig haltet. Spielerische Freiheit ist ein großer Teil der Spielerfahrung.

Auf die Frage hin, ob es im Spiel Helme geben wird, die man in bestimmten Situationen (wie etwa während den Konversationen mit anderen Charakteren) “einziehen” könnte (um das Gesicht des Charakters freizugeben) , antwortete Walters: „Ich kann dazu derzeit noch keine konkreten Details nennen, außer, dass ihr eine gewisse Kontrolle darüber haben werdet.“

In einem weitere Tweet sprach Walters zudem noch über die Titelmelodie des Spiels und merkte an, dass sich diese „phantastisch“ angehöre: „Wir werden in naher Zukunft mehr Details über die Musik und die Komponisten dahinter mit euch teilen“, so der Creative Director, der darüber hinaus weitere Inhalte für die Teilnehmer der „Andromeda - Initiative“ versprach. Ihr könnt euch nach wie vor auf der offiziellen Homepage für diese registrieren, um vom Entwicklerteam regelmäßig neue Infos und verschiedene exklusive Belohnungen für das Spiel zu erhalten.