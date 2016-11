Partnerschaft mit GoG.com / 10 Preise zu gewinnen [Ergebnis]

PC Linux MacOS

Ergebnis vom 16.11.2016:

Danke für die vielen und oft sehr lesenswerten Kommentare. Nach unserer beliebten "Wir wählen zufällig Kommentare aus und schauen dann, ob sie nicht nur Gewinnenwill! geschrieben haben"-Technik haben wir folgende Gewinner ermittelt. Die ersten drei erhalten Tyranny (Commander Edition), die anderen das Aufbau-Oldie-Paket:

Sgt. Nukem , DerKoeter , Desotho , Valeo , Scando , marvo (an dieser Stelle sei der Einschub erlaubt, dass wir *nicht* nach Usernamen, die auf "o" enden, gesucht haben!) , Smoove Move , theRealLogo , Thysbe , Herachte.

Wer je mit Tyranny nichts anfangen kann, könnte ja die sieben übrigen Gewinner anschreiben, ob einer tauschen möchte. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr als GoG-Kunden unseren GoG Referral Link in eure Leseleiste packen würdet.

Ursprüngliche News:

Wir wollen euch hiermit über die brandneue Affiliate-Partnerschaft zwischen GoG.com und GamersGlobal informieren – und zur Feier des Tages eine kleine Verlosung anbieten. Affiliate heißt, dass wir von jedem Spielekauf via GoG.com ein paar Prozentpünktchen abbekommen, wenn ihr ihn über einen unserer Links tätigt. Ihr könntet euch als neue oder bestehende GoG-Fans natürlich gleich unseren GOG.COM REFERRAL LINK in die Leseleiste oder Quickmenü-Leiste packen...

Für aktuelle Spiele bleibt weiterhin Gamesrocket unser bevorzugter Partner, mit dem ihr übrigens als Premium-Abonnent 10% bei PC-Spielen und 5% bei anderen Käufen spart. Dennoch hat auch GoG.com aktuelle Titel im Angebot, beispielsweise Tyranny - Commander Edition für 41,99 Euro.

GoG: Mehr als nur alte Spiele

GoG.com startete 2008 als "Good old Games" und war voll auf Oldies spezialisiert – die auch heute noch den Löwenanteil im Katalog ausmachen. Mittlerweile dürfte ein Großteil der PC-basierten Klassiker dort zu finden sein. Ihr sucht beispielsweise alle Spiele von Bullfrog? Kein Problem...

Jeder Titel wird im eigenen Kundenmenü vermerkt (ähnlich Steam), von dort aus kann der neu heruntergeladen werden, das gilt auch für Begleitmaterialien wie Anleitungsbücher, Lösungshilfen und Co. (i.d.R. in PDF-Form). Vor allem funktionieren die GoG-Oldies so gut wie immer "out of the box", weil passende DOSbox-Parameter bereits eingestellt sind. Mittlerweile hat GoG.com auch AAA-Titel im Programm sowie viele Indiespiele, und sogar Filme.

Das Hauptargument für GoG.com ist allerdings, dass der polnische Online-Vertrieb auf DRM-Freiheit setzt bei den angebotenen Spielen. Zwar könnt ihr den Steam-ähnlichen GoG Galaxy-Client zur Verwaltung und zum Start eurer Spiele nutzen, doch genauso einfach via Browser auf eure Bibliothek zugreifen, die Spiele laufen auch ohne Client. Außerdem gibt euch GoG.com eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Gewinnspiel zur Begrüßung: 3 x Tyranny und 7x Aufbau-Paket

Zur Begrüßung der GamersGlobal-User hat uns GoG.com einige Codes zur Verfügung gestellt, die wir an euch verlosen können. Und zwar 3x das brandneue Tyranny in der Commander-Edition (Test auf GamersGlobal folgt am Mittwoch) und 7x ein Aufbauspiel-Paket, bestehend aus Rollercoaster Tycoon, Theme Park und SimCity 2000.

Um teilzunehmen, schreibt uns einfach per Comment euer Lieblings-Oldie- oder Indie-Spiel, das ihr von GoG.com bislang erworben habt oder das ihr, solltet ihr noch nicht Kunde dort sein, dort aktuell erwerben würdet. Natürlich mit kurzer Begründung, damit wir was zum Lesen haben! Aus den Comments angemeldeter User suchen wir dann 10 aus und schicken ihnen die Codes zu. Diese Gewinnspiel-Aktion endet bereits am Dienstag, 15.11., um Mitternacht, also beeilt euch!