Rad Rodgers: Release-Termin und Launch-Trailer für den 3D-Side-Scrolling-Platformer

PC PS4

Anfang September haben Interceptor Entertainment und 3D Realms eine Kickstarter-Kampagne für den 3D-Side-Scrolling-Platformer Rad Rodgers gestartet (siehe unsere News: Rad Rodgers: 3D-Platformer im Stile von Commander Keen auf Kickstarter). Das Spiel wurde inzwischen erfolgreich finanziert und nähert sich mit großen Schritten seiner Fertigstellung. Mit einem neuen Update gaben die Entwickler nun bekannt, dass der Titel bereits in rund dreieinhalb Wochen, am 1. Dezember 2016 in digitaler Form für den PC erscheinen wird.

Die Early-Access-Version von Rad Rodgers ist bereits seit dem 18. Oktober 2016 erhältlich und wird von den Entwicklern laufend mit neuen Inhaltsupdates und Patches versorgt. Aktuell könnt ihr den Titel zum reduzierten Preis von 10,19 Euro via Steam und für 9,29 Euro als DRM-freie Version im GOG-Store erwerben. Für die ebenfalls geplante PS4-Umsetzung des Spiels gibt es derzeit noch kein konkretes Datum. Hier heißt es nur, dass diese „sehr bald“ folgen wird.