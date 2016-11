Nier - Automata: Xbox-One-Version möglich, PS4-Pro-Support bestätigt

PC PS4

Bisher ist das kommende Japano-Rollenspiel Nier - Automata nur für den PC und die PS4 bestätigt, doch eine Umsetzung für die Xbox One ist noch lange nicht vom Tisch. Das hat der Producer Yosuke Saito in einem Gespräch mit der Website Game Rant verraten. Laut Saito spielt man intern mit dem Gedanken, den Titel irgendwann nach dem Release auch für die aktuelle Microsoft-Konsole zu bringen. Ob es dazu kommt, oder nicht, macht das verantwortliche Studio Platinum Games allerdings vom Verkaufserfolg des Spiels auf den beiden Plattformen abhängig. Sollte sich der Titel also genügend Anklang finden, ist auch eine Xbox-One-Version möglich.

Darüber hinaus äußerte sich der Macher zur jüngst veröffentlichten PS4 Pro und bestätigte, dass das Team den Titel auch für Sonys neues und leistungsstärkeres Spielsystem optimieren wird. Neben konstanten 60 Bildern pro Sekunde möchten die Entwickler hier auch versuchen, 4K-Unterstützung zu liefern. Nier - Automata wird ab dem 23. Februar des kommenden Jahres zuerst in Japan für PC und die PS4 erscheinen. Einen Termin für den Westen gibt es noch nicht.