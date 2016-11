Nintendo Switch: Nvidia geht von einer sehr langen Partnerschaft mit Nintendo aus

andere

Bereits kurz nach der Vorstellung der Nintendo Switch ließ der Grafikchip-Hersteller Nvidia in einem Blogeintrag durchblicken, dass die kommende Konsole von der Tegra-Technologie angetrieben wird. Im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Quartalszahlen wurde der CEO Jen-Hsun Huang auf den starken Umsatzwachstum von Nvidias Gaming-Sparte angesprochen. Hier konnte das Unternehmen erstmals einen Betrag von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar erzielen, was eine Steigerung von 60 Prozent gegenüber dem Vorquartal bedeutet. Zudem hat der Hersteller insgesamt 241 Millionen US-Dollar durch das Geschäft mit den Tegra-Prozessoren erwirtschaftet. Huang erklärte, dass man dies zum großen Teil der Partnerschaft mit Nintendo zu verdanken hat und merkte an, dass Nvidia hier von einer langen Zusammenarbeit ausgeht.

Ich schätze man kann sagen, dass Nintendo einiges zu diesem Wachstum beigetragen hat. Wie ihr wisst, neigt das Unternehmen dazu, für eine sehr lange Zeit bei einer gewählten Mikroprozessor-Architektur zu bleiben. Und wir haben mit ihnen jetzt bereits fast zwei Jahre lang zusammengearbeitet. Mehrere hundert Engineering-Jahre sind in die Entwicklung dieser unglaublichen Spielkonsole geflossen. Ich glaube wirklich, dass jeder, der sie sehen und genießen kann, von ihr begeistert sein wird. Sie ist mit nichts, womit man bisher gespielt hat, vergleichbar und natürlich sind Nintendos Marken und Spielinhalte unglaublich. Ich denke daher, dass es eine Partnerschaft ist, die wahrscheinlich mehr als zwei Dekaden bestehen bleiben wird. Und darauf freue ich mich sehr.

Mit den Aussage „mehrere hundert Engineering-Jahre“ bezieht sich Huang auf den oben bereits erwähnten Blogeintrag, in dem Nvidia von einer Entwicklung sprach, die „mehr als 500 Arbeitsjahre an Aufwand“ umfasste und zwar mit allen Facetten, die die Schaffung einer neuen Spieleplattform mit sich bringt (Algorithmus, Computerarchitektur, Systemdesign, APIs, Spiele-Engines, Systemsoftware und Peripheriegeräte). All diese Aspekte mussten laut dem Hersteller „überdacht und neu gestaltet“ werden, um „die beste Erfahrung für Spieler zu liefern“.