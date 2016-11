Gone Home: Indie-Adventure noch kurze Zeit als Gratis-Download verfügbar

PC XOne PS4 Linux MacOS

Gone Home ab 9,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die PC-Version des erstmals 2013 veröffentlichten Adventures Gone Home (zum Test, Note: 6.5) ist bis zum 14. November 2016 (Montag, 9.00 Uhr) als kostenloser Download für PC, Mac sowie Linux über die Website itch.io verfügbar. Wer möchte, kann in dem Zusammenhang eine Spende an Lambda Legal entrichten. Die gemeinnützige Organisation unterstützt Homosexuelle, Bisexuelle, Transgender sowie HIV-Patienten.

Gone Home spielt Mitte der 1990er Jahre. Ihr übernehmt in dem Spiel die Rolle der jungen Amerikanerin Kaitlin Greenbriar, die nach einem längeren Europa-Aufenthalt in die USA zurückkehrt, aber bei der Ankunft in ihrem Elternhaus niemanden antrifft. Offenbar wurde das elterliche Domizil bereits vor längerer Zeit verlassen. Ihr müsst nun herausfinden, was es mit dem seltsamen Verschwinden der Familie auf sich hat. Zu diesem Zweck durchstreift ihr das komplette Haus auf der Suche nach Hinweisen.

Gone Home ist ein exploratives Adventure und steht in der Tradition konzeptionell ähnlicher Titel wie Dear Esther. Nicht das Lösen klassischer Rätsel ist bestimmend für das Gameplay; vielmehr liegen die Schwerpunkte auf Story, Atmosphäre und der Erkundung der Spielwelt. Von Testern wurde der Indie-Titel sehr positiv aufgenommen, auf Metacritic erhielt das Spiel 86 von 100 Punkten. Bei GamersGlobal schnitt die Konsolen-Fassung des First-Person-Adventures nicht ganz so gut ab.