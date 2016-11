Seit der Gründung der Abbey Road Studios Ende 1931 haben dort viele berühmte Künstler gewirkt: allen voran natürlich die Beatles, aber auch Lieder von Pink Floyd und Amy Whinehouse sind dort entstanden. Seit einigen Jahren finden zudem vermehrt Aufnahmen für Videospiel-Soundtracks in den Räumlichkeiten statt. Darum geht es in den heutigen Lesetipps , ebenso wie um die Körper-Darstellungen in Games und die Erlebnisse eines Vaters, der mit seinem Sohn Overwatch spielt.

"Wir zwei gegen den Rest der Welt"

Sueddeutsche.de, Till Raether

Till Raether begann vor einigen Monaten, gemeinsam mit seinem 12jährigen Sohn Overwatch zu spielen. Im SZ-Magazin schildert er seine Erlebnisse mit Blizzards Multiplayer-Titel: "Was mich überrascht und überfordert, ist neben der Komplexität der Bedienung (ein gutes Dutzend Tasten am Controller) bei gleichzeitiger Primitivität der Agenda (andere töten) die Strenge meines Sohnes. Als ich im Trainingsmodus des Spiels daran scheitere, ein paar Roboter mit Blasterschüssen zu zerlegen, sagt er, durchaus bedauernd: »Du bist so ein Noob, Papa«"

"Köperbilder in Videospielen"

Spiegel.de am 5. November, Anna Gröhn

Weibliche Hauptcharaktere sind in Videospielen immer noch in der Unterzahl. Medienwissenschaftler Andreas Rauscher sagte Spiegel.de dazu: "Spielefirmen würden erst auf Veränderungen eingehen, wenn sie darin einen kommerziellen Nutzen sähen. Anders sehe das bei Spieleentwicklern und Designern aus: "Die machen sich wirklich Gedanken", sagt er. Auch die Spieler und Spielerinnen selbst dürften mit weiblichen Charakteren weniger Probleme haben, so Rauscher"

"How Abbey Road got game: the invasion of the video game soundtrack"

Theguardian.com am 7. November, Simon Parkin (Englisch)

Was haben Tomb Raider - Angel of Darkness, Halo und Die Sims gemeinsam? Ihre Soundtracks sind allesamt in den Abbey Road Studios in London aufgenommen worden. Grund genug für den Guardian, dem Studio einen Besuch abzustatten und mit den Betreibern über den Geschäftszweig Videospiel-Musik zu sprechen. Vor Ort konnte Reporter Simon Parkin auch gleich noch den Aufnahmen für Final Fantasy 15 beiwohnen.

Fundstücke:

Im heutigen Video: Chat-Gespräch zwischen Marvel-Helden.