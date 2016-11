Strategie-Podcast 3MA: Amplitude Studios und die Endless-Spiele

PC MacOS

Folge 373 des des Strategiespiel-Podcasts Three Moves Ahead dreht sich ganz um die Endless-Spiele des französischen Entwicklers Amplitude Studio. Neben Gastgeber Rob Zacny und Fraser Brown nimmt auch Jeff Spock, Narrative Director bei Amplitude Studios, an der Serie teil.

Zur Endless-Reihe gehören das Debut Endless Space, Endless Legend (zum Test; zum User-Artikel), Dungeon of the Endless (zum Kurztest; zum Arcade-Check; zum User-Artikel) und das sich gerade im Early Access befindende Endless Space 2 (zur Preview). Neben einigen Informationen zur Studiogeschichte und der Übernahme durch Sega erfahrt ihr einiges zu Entwicklungsprozessen und insbesondere auch zu den Ideen und Konzepten hinter Endless Legend und seinen Erweiterungen, aber auch zur grundsätzlichen Design-Philosophio des Studios. Den Link zu dem gut 70 minütigen Podcast findet ihr in den Quellen dieser News.