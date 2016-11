Watch Dogs 2: Wirbel um Screenshot führt zu PSN-Sperrung - Ubisoft verspricht Patch

PC XOne PS4

Weil er einen Screenshot aus Watch Dogs 2 (im Test) via Share-Funktion teilte, wurde der Account eines PSN-Nutzers vorübergehend gesperrt. Das besagte Bild, das der Nutzer auf Twitter veröffentlichte, zeigt den entblößten Genitalbereich eines auf dem Boden liegenden, weiblichen NPCs, der von den Entwicklern leidlich detailliert ausgearbeitet wurde.

Ubisoft hat inzwischen mit einem Statement auf die Sperrung reagiert und versprach noch diese Woche einen Patch zu veröffentlichen, mit dem das besagte weibliche Modell „ mehr an die anderen NPC-Modelle angepasst wird“. Man arbeite zudem mit seinem Partner zusammen, um sicherzustellen, dass die Spieler den Titel trotzdem weiterspielen und alle Inhalte „im Rahmen der entsprechenden Verhaltensregeln des Konsolenherstellers“ teilen können, heißt es weiter.

Die Sperre sollte zuerst eine Woche dauern und wurde dann laut dem Spieler auf einen Monat ausgeweitet. Inzwischen hat Sony den Account aber (wohl nach den Verhandlungen mit Ubisoft) wieder freigegeben, mit dem Hinweis an den Nutzer, dass er in Zukunft die Veröffentlichung „derart Vulgärer Inhalte“ unterlassen sollte. „Wir bitten alle unsere Spieler, sich anständig, respektvoll und mit Rücksicht auf uns und andere Benutzer zu verhalten“, so Sony.