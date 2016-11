Ubisoft: „Watch Dogs 2 kann die Assassin's-Creed-Lücke dieses Jahr angemessen füllen“

PC XOne PS4

Ubisoft wird 2016 bekanntlich keinen neuen Assassin’s-Creed-Ableger mehr veröffentlichen (siehe unsere News: Ubisoft: Kein Assassin's Creed in diesem Jahr). Der Publisher setzte seine Erfolgsserie vorerst aus, damit die Entwicklerteams mehr Zeit für die Findung und Umsetzung neuer Ideen haben. Auch ein Release für 2017 ist noch nicht sicher (mehr dazu hier: Assassin's Creed: Neuer Ableger muss laut Yves Guillemot nicht unbedingt schon 2017 erscheinen). Wie Ubisofts UK-Sales-Director Darren Bowe kürzlich gegenüber MCV UK versicherte, kann das bald erscheinende Action-Adventure Watch Dogs 2 (Preview) diese Lücke angemessen füllen:

Assassin’s Creed war für Ubisoft jedes Jahr ein phantastischer und wirklich wichtiger Verkaufserfolg, aber seid versichert, dass Watch Dogs 2 die Lücke in diesem Jahr definitiv füllen wird. Wir haben das Glück ein solch starkes und abwechslungsreiches Lineup zu haben und nicht auf nur eine Marke angewiesen zu sein. Neben Watch Dogs 2 haben wir noch Steep, das im Dezember dieses Jahres folgen wird und zusätzlich die Verkäufe von The Division und Far Cry Primal, die dieses Jahr auch zu unseren stärksten Veröffentlichungen zählen.

Bowe machte darüber hinaus auf die beiden erhältlichen Online-Titel Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0) und The Crew (Testnote: 7.5), sowie ebenfalls bald verfügbare Ezio-Collection aufmerksam, die ebenfalls Geld in die Kasse des Unternehmens spülen.