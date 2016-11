Silence: Demo zu Daedalics neuem Adventure verfügbar

PC XOne PS4 Linux MacOS

Am kommenden Dienstag wird der in Hamburg ansässige Entwickler Daedalic Entertainment sein neues Adventure Silence (im Test) für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 veröffentlichen. PC-Spieler, die bereits jetzt einen Blick auf den Titel werfen wollen, können ab sofort eine rund drei Gigabyte große Demo auf Steam und GOG.com herunterladen.

Silence erzählt die Geschichte der beiden Geschwister Noah und Renie, deren Welt vom Krieg heimgesucht wird. Während eines Luftangriffs suchen die beiden Zuflucht in einem Bunker, in dem sie einen Übergang zu Silence, einer Welt zwischen Leben und Tod entdecken. Doch auch diese geheimnisvolle Welt wird von Krieg und Elend beherrscht. Den dunklen Kreaturen, die Silence bedrohen und die einst malerischen Städte und Ländereien verwüsten, steht nur noch eine kleine Gruppe Rebellen gegenüber. Nun liegt es an Noah und Renie, die Bewohner von Silence zu retten und den Untergang dieser Welt zu verhindern.