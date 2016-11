Game Awards: Nominierungen für Game Awards 2016 bekanntgegeben

In genau 14 Tagen, am 1. Dezember 2016, warden, moderiert von Geoff Keighley, im Microsoft Center in Los Angeles die Game Awards 2016 verliehen. Mit Naughty Dogs Uncharted 4 - A Thief's End steht ein Titel in den Startlöchern, der insgesamt achtmal nominiert ist. Mit fünf Nominierungen folgen dann Overwatch, Inside und Firewatch, begleitet von unzähligen Spielen, die wie Dark Souls 3 nur einmal auf der Liste erwähnt werden. Die Kategorie VR-Spiel ist neu hinzugefügt worden.

Die wichtigesten Nominierungen:

Spiel des Jahres

Doom

Inside

Overwatch

Titanfall 2

Uncharted 4 - A Thief's End

Beste Geschichte

Firewatch

Inside

Mafia 3

Oxenfree

Uncharted 4 - A Thief's End

Beste Darbietung

Alex Hernandez als Lincoln Clay in Mafia 3

Cissy Jones als Delilah in Firewatch

Emily Rose als Elena in Uncharted 4 - A Thief's End

Nolan North als Nathan Drake in Uncharted 4 - A Thief's End

Rich Summer als Henry in Firewatch

Troy Baker als Sam Drake in Uncharted 4 - A Thief's End

Bestes Independent-Spiel

Firewatch

Hyper Light Drifter

Inside

Stardew Valley

The Witness

Bestes VR-Spiel

Batman - Arkham VR

Eve - Valkyrie

Job Simulator

Rez Infinite

Thumper

Meist erwartetes Spiel

God of War

Horizon - Zero Dawn

Mass Effect - Andromeda

Red Dead Redemption 2

The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Alle weiteren Nominierungen der einzelnen Genres sowie aus den Bereichen des e-Sports entnehmt ihr bitte der Quelle.