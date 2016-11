Shadow Warrior Classic vom Index gestrichen // Gratis-Download und 80-Prozent-Rabatt

PC MacOS

Seit etwa einem Monat könnt ihr euch in Shadow Warrior 2 (im Test) mit dem Protagonisten Lo Wang durch zahlreiche Gegner kämpfen, indem ihr zum Beispiel Schusswaffen nutzt oder im Nahkampf auf euer Katana-Schwert zurückgreift. Auf die gleiche Art und Weise konntet ihr bereits im Jahr 1997 im ursprünglichen Shadow Warrior vom Entwickler 3D Realms euren Widersachern entgegentreten, das bislang aufgrund der Indizierung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) hierzulande jedoch nicht vertrieben werden durfte.

Die Betonung liegt auf „bislang“, denn kürzlich teilte das Unternehmen Devolver Digital mit, dass das sogenannte Shadow Warrior Classic vom Index gestrichen wurde. In der Folge ist der Ego-Shooter ab sofort wieder erhältlich, sowohl via GOG.com – dort wie üblich DRM-frei – als auch auf Steam. Zur Verfügung stehen euch dabei zwei Versionen: Während ihr euch das etwa 20 Jahre alte Shadow Warrior Classic mittels Gratis-Download zulegen könnt, kostet euch Shadow Warrior Classic Redux aufgrund eines 80-Prozent-Rabattes derzeit zwei Euro (das Angebot ist bis zum 14. November gültig).

Wie es der Name bereits deutlich macht, handelt es sich beim zweitgenannten Titel um die überarbeitete Fassung, die unter anderem eine verbesserte Grafik bietet – siehe auch diesen Trailer – sowie die beiden Erweiterungen Wanton Destruction und Twin Dragon umfasst. Darüber hinaus enthält die Redux-Version auch das Original-Shadow-Warrior.

Apropos Gratis-Download: Erinnert sei an dieser Stelle daran, dass der Ubisoft-Titel Far Cry 3 - Blood Dragon seit dem 9. November für einen begrenzten Zeitraum via des Ubisoft-Clubs kostenfrei erhältlich ist (wir berichteten).