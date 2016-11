PS4 Pro: Kein Bild, nur Ton? So läuft die Playstation 4 Pro auf eurem 4K/UHD-TV

PS4

Bei unserer nagelneuen PS4 Pro wurde auf einem ebenfalls nagelneuen Fernseher LG 49UH610V keinerlei Bild, nur Ton dargestellt, nur im Debug-Modus (480p) erschien ein Bild. Wir konnten das Problem umgehen, indem wir die PU-Box von PSVR zwischenschalteten – dann aber ist kein HDR-Modus mehr möglich. Da LG bei seinen 4K-Geräten (UHD) nicht von HDR10 spricht (wie Sony und Samsung), sondern von einem HDR10-kompatiblen "HDR Pro", vermuteten wir zunächst darin das Problem.

Erst unser User HAL9000 brachte uns auf den richtigen Weg: Die HDCP-Auskopplung (ein Kopierschutzmechanismus von HDMI) zwischen Playstation 4 Pro und LG 49UH610V funktioniert offenbar nicht. Das könnte auch für weitere LG-TVs oder auch ganz andere Fernsehgeräte gelten!

Die Lösung, zumindest in unserem Fall: Schaltet via Menü über die "Power-Off-Funktionen" oder, wenn ihr kein Bild habt, durch Gedrückthalten des Power-Knopfs der PS4 Pro zunächst die Konsole aus. Wartet, bis sie wirklich aus ist (kein blinkendes Licht mehr). Schaltet sie dann wieder ein, indem ihr mindestens sieben Sekunden lang den Power-Knopf gedrückt haltet (ihr hört sofort einen Beep und dann nach etwa sieben Sekunden noch mal). Nun solltet ihr das "Debug-Menü" der PS4 Pro sehen, in 480p. Schaltet nun unten HDCP von "Automatisch" auf "1.4". Startet die Konsole neu (durch Verlassen des Debug-Menüs), und ihr solltet ins Menü kommen. Jetzt sind vermutlich erst mal die normalen Erststart-Konfigurationen nötig (falls ihr bislang kein Bild hattet). Sobald ihr die erledigt habt, geht ihr im PS4-Menü in die Einstellungen (Werkzeugkasten) und ganz unten auf "System". Dort ist wiederum unten die Einstellung "HDCP aktivieren" zu finden. Entfernt das Häkchen.

Von jetzt an sollte das "Kein Bild, nur Ton" der PS4 Pro Vergangenheit und auch HDR, so von eurem TV unterstützt, möglich sein (um das zu kontrollieren, geht im "Sound und Bildschirm"-Menü der PS4-Einstellungen auf "Videoausgabe-Einstellungen" und dann auf "Informationen über Videoausgabe"). Für die Darstellung von HDR müsst ihr teilweise noch, je nach Fernseher, explizit HDR für einzelne HDMI-Eingänge erlauben und außerdem die PS4 Pro über das mitgelieferte oder ein anderes "HDMI-Premium-Kabel" (HDMI-Version ab 2.0) anschließen und an einen Eingang des Fernsehers, der dieses ebenfalls versteht.