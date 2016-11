Final Fantasy 15: Japanische Demo „Judgement Disk“ für PS4 und Xbox One // Details zum PS4-Pro-Support

XOne PS4

Final Fantasy 15 ab 68,99 € bei Amazon.de kaufen.

Square Enix hat eine neue Demo für das kommende Rollenspiel Final Fantasy 15 (Preview) angekündigt. Wie der Director Hajime Tabata im Zuge des kürzlich ausgestrahlten Active Time Reports verriet, wird die „Judgement Disk“ getaufte Anspielversion in Japan bereits ab dem morgigen Freitag, den 11. November 2016, für die PS4 und Xbox One zum Download bereitstehen. Die Demo ist „Japan-Only“ und wird somit wohl nicht hierzulande erscheinen. Ihr könnt diese aber mit einem japanischen Account ausprobieren. In Japan wird die Demo auch für Leute, die keine Konsole besitzen, in einigen ausgewählten Geschäften spielbar sein.

Laut Tabata wird die neue Demo nur auf dem leichten Schwierigkeitsgrad spielbar sein und den Auftakt des Spiels sowie die erste Hälfte des ersten Kapitels umfassen. Insgesamt wird eine Spielzeit von 60 bis 90 Minuten geboten und im Anschluss gibt es noch ein bisher nicht gezeigtes neues Video zu sehen, das eine Vorschau auf die Hauptgeschichte des Spiels bietet. Eure Fortschritte werdet ihr allerdings nicht in das finale Spiel übernehmen können.

Darüber hinaus gibt es noch einige Details zum PS4-Pro-Support. So will Square Enix pünktlich zum Release des Spiels am 29. November 2016 ein erstes Update veröffentlichen, das die (hochskalierte) 4K-Auflösung und HDR-Unterstützung implementiert. Für Dezember ist dann noch ein weiterer Patch geplant, der 1080p und 60 Bilder pro Sekunde auf den normalen HDTV-Geräten erlaubt. Aktuell läuft der Titel nach Angaben der Entwickler mit 40 bis 50 FPS. Später soll zudem noch ein Optimierungspatch folgen. Wann genau steht aber noch nicht fest.