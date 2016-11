Nintendo nennt ersten Hands-On-Termin für die Nintendo Switch

andere

Dass Nintendo für den 13. Januar des kommenden Jahres eine ausführliche Präsentation seiner neuen Konsole Nintendo Switch plant, ist bereits seit Längerem bekannt (mehr dazu in unserer News hier: Nintendo Switch: Termin für die echte Präsentation ist der 13.1.2017). Schon bei der Ankündigung sagte der Hersteller, dass es kurz nach der Vorstellung auch Möglichkeiten geben wird, das Gerät selbst auszuprobieren. Nun gab das Unternehmen im Rahmen eines Nico-Nico-Livestreams den ersten Hands-On-Termin bekannt.

Demnach wird die Switch rund ein Monat später, am 11. und 12. Februar 2016, während der Tokaigi Japan Game Party spielbar sein. Das Event findet in Chiba auf dem Gelände der Makuhari Messe statt, dem Ort, an dem auch jährlich die Tokyo Games Show abgehalten wird. In der Vergangenheit war Nintendo immer einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung und das wird auch dieses Mal der Fall sein. Neben Nintendo werden noch einige große Publisher vor Ort sein, darunter Sega, Bandai Namco, Square Enix, Level-5 und Ubisoft. Die Veröffentlichung der Konsole soll dann einen Monat später, im März erfolgen.