"Lego Worlds: Entwickler startet vermeintlichen Countdown auf Steam"

Seit dem letzten Update am 24. August ist es ruhig geworden um das Early-Access-Projekt Lego Worlds. Dies ist vor allem im Hinblick auf die vorherige Updatefrequenz des Titels mehr als ungewöhnlich, da vorher so gut wie jeden Monat ein Update erschien. Seit dem 4. November sorgen jedoch rätselhafte Posts des Entwicklers Chris Rose für Aufsehen. Mit seinem Steamaccount und unter dem Gamertag ttcrose veröffentlichte er im Steam-Diskussionsthread des Spiels eine Meldung mit dem Titel "25...". Das Textfeld der Meldung enthielt keine Informationen, sondern lediglich drei Punkte. Nach zahlreichen Spekulationen über die Bedeutung des rätselhaften Posts legte Rose einen Tag später nach und veröffentlichte eine weitere Meldung mit dem Titel "24...", erneut ohne weitere Erklärungen.

Da bis zum heutigen Tag regelmäßig eine Meldung erschien, (der letzte Post mit dem Titel "20..." erschien vor wenigen Stunden) liegt der Schluss nah, dass es sich hierbei um einen Countdown handelt. Was passiert, wenn der Counter Null erreicht, ist allerdings nicht bekannt, da weder Rose noch andere Mitglieder des Entwicklerteams sich in irgendeiner Weise dazu äußerten. Die Spekulationen in der Community reichen über ein neues Update bis hin zum Release des Spiels beziehungsweise dem Ende des Early-Access-Status und wurden bisher nicht kommentiert. Es sieht so aus, als ob Fans des Spiels sich wohl oder übel bis zum Ende des Countdowns gedulden müssen, um zu erfahren, was dahinter steckt.