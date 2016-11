Wird Guardians of the Galaxy - The Video Game der nächste Telltale-Titel?

Der Streik der SAG-Aftra Organization, die sich momentan für eine lukrativere Vergütung für professionelle Sprecher in Filmen und Videospielen einsetzt, beförderte nun ein besonderes Dokument zutage, auf dem interessante Informationen bezüglich anstehender Telltale-Spiele zu finden sind. Die Liste beinhaltet nämlich Namen zu Spielen, deren Verträge bisher nicht ausgehandelt worden sind und führt neben der dritten Staffel zu The Walking Dead auch den bisher unbekannten Titel Guardians of the Galaxy - The Video Game aka Blue Harvest auf.

Durch die Partnerschaft, die Telltale bereits 2015 mit Marvel eingegangen ist, ist es wenig verwunderlich, einen Titel der Comic-Zeichner hier zu finden. Dass es allerdings ein Guardians-of-the-Galaxy-Spiel sein wird, hätte wohl erstmal keiner gedacht. Somit stellt sich die Frage, ab wann mit dem Titel zu rechnen ist und in welcher Form Telltale es schafft, die Geschichte rund um den Star Lord zu versoften. Der zweite Kinofilm der Guardians startet übrigens am 27. April 2017 unter dem Titel Guardians of the Galaxy Vol. 2 in den deutschen Kinos.