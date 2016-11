Overwatch: Gratis-Wochenende für nächste Woche auf allen Plattformen angekündigt

PC XOne PS4

Wer Blizzards Team-Shooter Overwatch (Testnote: 9.5) noch nicht besitzt und gerne einen Blick drauf werfen möchte, bekommt nächste Woche, im Rahmen eines Gratis-Wochenendevents die Gelegenheit, den Titel kostenfrei ausführlich Probe zu spielen. Das Event startet am Freitag, den 18. November, um 20:00 Uhr (deutscher Zeit) und wird bis Dienstag, den 22. November, um 1:00 Uhr andauern. Konsolenspieler brauchen dafür ein Playstation Plus- beziehungsweise ein Xbox-Live-Gold-Abo. Zudem müssen rund zwölf Gigabyte an Daten heruntergeladen werden.

Die während der diesjährigen BlizzCon angekündigte neue Heldin Sombra, die bereits auf dem PTR-Server (PC) spielbar ist (mehr dazu hier: Overwatch: Neuer Hacker-Charakter Sombra & Liga-System vorgestellt), wird in der Beta nicht zur Auswahl stehen. Alle anderen 22 Kämpfer, sowie die aktuell spielbaren 13 Karten werden für die Teilnehmer zugänglich sein. Ihr könnt eure Charaktere leveln, Loot-Boxen mit Gegenständen für eure Helden freischalten und solltet ihr euch danach für einen Kauf des Spiels entscheiden, auch den kompletten Fortschritt mitnehmen. Trophäen und Achievements werden aber während des Events deaktiviert sein. Um das Spiel herunterzuladen und zu installieren geht ihr wie folgt vor: